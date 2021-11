Anders var blot én time fra at dø – til sidst fik kæresten nok

Var tæt på at dø



I lang tid tror han ikke på, at trangen til kokain nogensinde slipper sit greb i ham.



Men den skæbnesvangre aften, hvor han bliver hentet i en ambulance, ændrer alt.

- Jeg var ved at dø. Det var jo en overdosis, jeg tog, og jeg beslutter mig for at gøre alt for at stoppe, når stofferne er ved at tage livet af mig.

Herfra begynder en kamp for at holde stien ren. Det bliver tid til selvransagelse.

For konsekvenserne af det årelange misbrug er store.

Ud over det forliste forhold, har helbredet også lidt overlast.

- Jeg kaster blod op, fordi jeg har ødelagt mine næsebor og hele mundregionen.