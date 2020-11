By stod under vand - nu skal ny vej sikre mod oversvømmelser

Kældre, veje og haver stod under vand i februar, hvor flere ugers regnvejr skyllede ind over landet og forårsagede oversvømmelser i store dele af Østjylland.

Én af de byer, der særligt var ramt af oversvømmelser i forbindelse med de store vandmængder, der kom fra oven, var Silkeborg.

- Der kommer mere og mere vand her i området, og det skal vi jo håndtere, og jo mere forsinkelse vi kan få på, at vandet løber ud i åen, jo bedre er det, siger Hans Okholm, der er formand for Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.