Virksomhed bruger 30 gange så lang tid på at hyre udenlandsk arbejdskraft

Manglen på arbejdskraft er den aller største udfordring for danske virksomheder, der lige nu gør alt for at få politikernes opmærksomhed i valgkampen. Særligt stort er ønsket om at gøre det lettere at tiltrække udenlandske medarbejdere. For det er alt for bøvlet. Det mener de blandt andet på Kamstrup i Skanderborg, hvor de derfor har inviteret Danmarksdemokraterne på besøg.