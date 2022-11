Vild optur: - Det jeg har kæmpet for i mange, mange år

Det var både med hujen og stående klapsalve, at Jens Meilvang blev budt velkommen til Liberal Alliances valgfest i Aarhus.

- Det er mega fedt, fortalte en glad Jens Meilvang.

- Det er jo virkelig feststemning, og det er virkelig fortjent, for det er - som det ser ud lige nu - et kanon valg, vi kommer til at levere, fortsætter han.

Ser man på valgresultaterne indtil videre, tyder det på, at Liberal Alliance får to mandater i Østjyllands Storkreds.