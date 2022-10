Vil have strakspakke, der skal holde hånden under de mest udsatte

Derudover indeholder partiets bud på en strakspakke blandt andet også en statslig garantipulje, så boligforeninger kan udskyde restancer.

Partiet vil også åbne op for, at inflationsramte danskere midlertidigt kan bo i kolonihaver eller lignende hen over vinteren, hvor det normalt ikke er tilladt.

Morgenmad på skolerne

Og så foreslår partiet, at der indføres morgenmad og frugt på skolerne. Et forslag, der ifølge partiet skal sikre, at ingen børn skal starte dagen uden at have spist.

- Det er vigtigt for læringen og trivslen, at de får morgenmad. Vi vil altid prøve at målrette hjælpen til dem, der har mest brug for den, og det vil vi også gøre her. Så derfor er en skole i et velhaverkvarter ikke lige så relevant som en i et område med mange, der er pressede på økonomien, siger Torsten Gejl.

Han fortæller, at partiet også vil have overskudsmad dirigeret over i folkekøkkener eller lignende, så det på den måde kan komme ud til dem, der har brug for det.

'Vi har råd'

Torsten Gejl oplyser, at Alternativet har flere forslag til finansieringer på tværs af de forskellige forslag.

Han nævner blandt andet, at en mulighed kunne være en kemikalieafgift, der blandt andet vil ramme landbruget, og så en tidligere beskatning af pensionerne.

- Det er nu, der er krise, og et eller andet sted skal pengene komme fra. Vi får hele tiden af vide, at der ingen penge er, men vi har råd, det er et spørgsmål om prioriteringer, siger Torsten Gejl.