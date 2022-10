VALG: Nu kan du brevstemme

Selvom valgstederne, som vi kender dem, først åbner klokken otte tirsdag den 1. november, kan du allerede nu afgive dit kryds.

Der er nemlig åbent for brevstemmer fra 11. oktober til og med den 28. oktober klokken 16.

Her er det ikke nødvendigt at have fået et valgkort i postkassen, bare man har legitimation med.

Der er også mulighed for at ansøge om lov til at stemme hjemmefra, det skal ansøges inden den 20. oktober.