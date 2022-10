Udlændingedebat får bølgerne hos partiledere til at gå højt

Imens flere partier diskuterede, hvorvidt planerne vil blive til noget, kaldte Enhedslistens leder, Mai Villadsen, debatten for "skrækkelig".

- Hvis man sidder som medborger og ser med i den her debat, så tror jeg, at man korser sig.

- Jeg synes simpelthen, at det er så skrækkeligt at høre på, siger hun.

Symbolpolitik

Lars Løkke Rasmussen blev til gengæld spurgt, om Mette Frederiksen har ret i, at der er problemer med integration af indvandrere, som hans regeringer heller ikke har kunnet løse.

- Ja, ja. De bliver heller ikke løst af et udrejsecenter i Rwanda. Det er at bringe symbolpolitikken et skridt videre.

- Noget af det der bekymrer mig, der at den her værdipolitik bliver ved med at være en skillelinje i dansk politik. Jeg står fuldstændig bag en stram udlændingepolitik.

- Vi førte det som blok, fordi det tog Socialdemokratiet ret mange år at lytte til vestegnsborgmestrene, der helt oprindeligt sagde, at der var en udfordring. Men jeg skal da lige love for, at Mette Frederiksen har lyttet, siger han.