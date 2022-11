Trods lussing: På denne ferieø står partiet til en sejr

Per Urban Olsen mener, at det gode, konservative resultat på Samsø kan være et fingerpeg til politikerne på Christiansborg om, at man har en stor frygt på øen i form af Kattegatforbindelsen.

I Østjyllands Storkreds har partiet opnået ét mandat, og på trods af dets præstation på Samsø sammenlignet med resten af de østjyske kredse, tror Per Urban Olsen ikke, at det ender med at blive ham, der skal rykke kontoret hen på Christiansborg.

- Jeg tror helt klart, at det bliver Mona Juul. Hende har jeg stor respekt for, for hun er en gæv pige og hun fortjener det, siger han.

Intet er dog sikkert endnu, og Per Urban Olsen venter spændt på, at de personlige stemmer bliver talt op.

- Måske bliver jeg chokeret i eftermiddag, siger han.