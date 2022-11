Tre mennesker og en hund i stemmeboksen

For der er mange udfordringer, når man som Helle Kaas Schmidt er blind. Det er ikke muligt at sætte krydset selv, og derfor skal Helle Kaas Schmidt have hjælp af op til to valgstyrere - én der sætter krydset, og én der tjekker, at det er sat korrekt.

- Jeg synes, de var rigtig søde. Jeg kom ned i et rum, der var lidt større, end det jeg før har prøvet, men det ville da være helt fantastisk, hvis vi havde elektronisk afstemning, så jeg selv kunne stemme, siger Heller Kaas Schmidt.