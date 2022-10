Statsminister vil prioritere forsvar: Vigtigere end alt andet

- Når alt kommer til alt, så er der en ting, der er vigtigere end alt andet. Det er selvfølgelig vores frihed. Den er for første gang i mange år reelt truet, siger Mette Frederiksen.

Også Liberal Alliances Alex Vanopslagh er parat til at bruge flere penge, mens Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen er "åben for at se på det".

- Jeg kommer aldrig til at gå på kompromis med danskernes sikkerhed. Vi har brug for at komme i gang, siger Ellemann, som efterlyser forhandlinger om et nyt forsvarsforlig.