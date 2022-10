Slut med spekulationer: Danskerne skal til valg 1. november

Inden pressemeddelelsen blev sendt ud, havde regeringens ministre været til statsråd ved dronningen.

Under statsministerens åbningstale tirsdag holdt mange vejret. Men udskrivelse af et valg blev det ikke til.

Det kom så onsdag, hvor der kom en invitation til pressemøde på Marienborg, der er statsministerens embedsbolig. Der er ikke mulighed for pressen for at stille spørgsmål, men det er almindelig praksis, når der udskriver valg fra Marienborg.

Klokken 13.30 holder Konservative pressemøde, Venstre klokken 14 og klokken 15.15 De Radikale.

Der er partilederrunde allerede onsdag aften på både DR og TV 2. Her ventes samtlige 14 partiledere at deltage.