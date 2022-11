Sendt ud efter ti timer i Folketinget

'Verdenshistoriens korteste karriere som folketingspolitiker på 10 timer og 30 minutter.'

Sådan indleder folketingskandidat i Silkeborg Maria Temponeras (EL) en fortælling på Facebook om tiden efter folketingsvalget tirsdag.

For efter at have troet at hun var valgt ind, ser det nu ud til, at hun er fortid i Folketinget, inden hun overhovedet var trådt ind ad døren.

Hendes mandat var nemlig et såkaldt tillægsmandat baseret på stemmer i andre storkredse. Konkret var overskydende Enhedslisten-stemmer i Nordjyllands Storkreds afgørende for, at hun havde fået en plads.

Men det hele var i virkeligheden baseret på en fejl. Ved et valgsted i Sæby var man nemlig kommet til at bytte rundt på partibogstaver for Enhedslisten (Ø) og Danmarksdemokraterne (Æ). Det betød, at Enhedslisten fik knap 900 stemmer for meget i første optælling.

Fejlen er siden blevet korrigeret, og så er de overskydende stemmer til Maria Temponeras i Silkeborg, der er del af Vestjyllands Storkreds, pludselig væk.

Ifølge hende ender tillægsmandatet nu i stedet i Sydjyllands Storkreds, hvor Søren Egge Rasmussen (EL), der bor uden for Aarhus, i stedet får pladsen.

Der er stadig fintællinger i gang, og det er dermed ikke helt sikkert, hvordan mandatfordelingen falder ud.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Maria Temponeras, der dog ikke havde tid til at fortælle mere på nuværende tidspunkt.