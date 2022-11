Så for Søren: 264 stemmer var nok

- Det er sådan en dag, hvor man bliver et år ældre. Jeg har siddet i Folketinget i syv et halvt år og brænder for politik og vil gerne fortsætte. Så er det hårdt at få den besked, siger han i dag til TV2 ØSTJYLLAND.

Søren Egge Rasmussen nåede at smide to store poser med papirer ud og pakke det meste af sit kontor ned, før han fik besked om, at han alligevel var valgt ind.

- Så går der jo noget tid, før man virkelig tror på det, for kan der være flere fejl? Jeg var faktisk i tvivl hele dagen i går, men den var altså god nok, fortæller han.

Bump på vejen til Borgen

Det er ikke første gang, at der er et bump på vejen ind i folketingsgruppen for Søren Egge Rasmussen.

Ved valget i 2019 blev han heller ikke valgt ind i første omgang, men da Nikolaj Villumsen i stedet drog til Europa-Parlamentet, overtog Egge Rasmussen hans mandat.