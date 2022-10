S vil give skattelettelser til alle danskere i arbejde

Regeringspartiet foreslår i nyt skatteudspil blandt andet at hæve beskæftigelsesfradraget fra næste år.

Fire milliarder kroner om året.

Så meget foreslår Socialdemokratiet at sænke skatten på arbejde ved at hæve beskæftigelsesfradraget. Det fremgår af et nyt skatteudspil, som regeringspartiet har fremlagt søndag.

Forslaget skal indfases gradvist fra 2023.

Pengene skal blandt andet komme fra en reform af jobcentrene, fremgår det af forslaget.

Det vækker glæde hos Dansk Industri efter en regeringsperiode med stigende afgifter og skatter.

- Alt for længe har vi hørt om et modsætningsforhold mellem velfærd og skattelettelser, men sandheden er jo, at en opadgående skattespiral er helt forfejlet, hvis vi skal indfri alle de mange ambitioner vi har om at udvikle Danmark og realisere den grønne omstilling, siger DI's politiske direktør Emil Fannikke Kiær.



