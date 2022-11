Risikerer at ryge ud: - Jeg vil have sommerfugle i maven

Ved tirsdagens exitpoll ved folketingsvalget, står Socialdemokratiet til at gå tilbage fra 25,9 procent til 24,9. Og det kan komme til at koste partiet et østjysk mandat.

En af dem, der risikerer at miste sin plads i Folketinget, er Malte Larsen. Og han var heller ikke jublende glad, efter exitpollen blev offentliggjort.

- Jeg krydser fingre for resten af aftenen. Der er plads til forbedring, og potentialet er da til stede. Så vi skal håbe, at vi rykker et mandat eller to frem, for det vil gøre en del for forhandlingssituationen og regeringsdannelsen, at der faktisk er et rødt flertal, inden man begynder at forhandle ind over midten, siger Malte Larsen.



Kan miste sin plads

Det er endnu usikkert, hvor mange mandater Socialdemokratiet ender med. Men det er sikkert, at Malte Larsen kommer til at vente i spænding, indtil der er et endeligt resultat.

- Jeg vil have sommerfugle i maven, indtil engang i morgen eftermiddag eller aftenen, når de personlige stemmeantal er talt op. Det vil være en kildrende fornemmelse i morgen, hvor jeg render og tager valgplakater ned det meste af dagen, og så må vi se på, hvor vi lander henne, siger Malte Larsen, der bor i Randers, hvor han også er opstillet.



Han vælger dog at forholde sig postivt.

- Jeg er på den ene side fortrøstningsfuld og på den anden side meget, meget spændt på, hvordan det vil ende på egne vegne.

Tror du, at du kommer ind?

- Det skal jeg tro på. Jeg har ikke andre planer, så sådan er jeg, siger Malte Larsen.