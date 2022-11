Profil efter nedtur: - Jeg synes, vi skal drikke igennem

Den ene er glad og jubler over det nystiftedes partis udsigt til syv procent.

- Så syv procent er et meget fint beløb, synes vi, i forhold til at være et nyt parti. Vi er et parti, der i dag fylder fire…måneder, lyder det fra Hans Kristian Skibby, der altså ser ud til at kunne fortsætte i Folketinget for Inger Støjbergs nye parti.

Følg optællingen i Østjyllands Storkreds her



Han blev ved seneste valg valgt for Dansk Folkeparti, men er efter en periode som løsgænger fandt over til Danmarksdemokraterne.

- Jeg har været lige så spændt som alle andre i Danmarksdemoraterne.