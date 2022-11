Plastikstrips sidder tilbage efter valg: - Det er noget svineri

Men som Rasmus Tjerrild påpeger, så er der ikke nogen at sende regningen til, når det kommer til strips. Derfor har han delt sine observationer i den lokale Facebook-gruppe i håbet om, at nogle af politikerne kigger med.

- Jeg håber, at der er nogle af dem, der samler sammen, eller politikerne, der ansvarlige, bliver opmærksomme på, at det er et problem, siger han.



Kan ikke sende regningen til partierne

Aarhus Kommune bekræfter, at det er svært at sende regningen for de mange plastikstrips til de rette ejermænd.

- Så det bliver en regning, vi alle sammen kommer til at betale, siger Kim Gulvad Svendsen, der er driftchef i Teknik og Miljø.