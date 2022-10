Nikolaj Gam-Pedersen vil have direkte pendler-tog mellem østjyske byer

Et flertal i Folketinget har besluttet, at der skal bygges en 30 kilometer lang jernbane mellem Silkeborg og Aarhus.

Og her er det vigtigt, at der tages hensyn til pendlerne mellem de to byer, så man sikrer, at der er et direkte tog om morgenen og et om eftermiddagen, mener Nikolaj Gam-Pedersen.



- Nu hvor vi endelig står og har besluttet os for, at vi skal have en ny jernbane, så skal vi også tænke på noget, der får folk over i toget også på den lange bane, siger han.



Blandet modtagelse på perronen

Nikolaj Gam-Pedersen var mandag morgen ude for at lave lidt larm for sit forslag på stationen i Silkeborg.

Og her får det en blandet modtagelse blandt de pendlerne, TV2 ØSTJYLLANDS reporter snakkede med.

- Jeg synes, det er en super god idé, for jeg vil kunne spare rigtig meget tid ved at tage toget, siger Anne Vodder fra Silkeborg.



Men der var ikke lutter begejstring på perronen mandag morgen.

- Jeg synes ikke, det er nogen vanvittig god idé. Jeg synes ikke, det er nødvendigt med den bane. Der er andre, det kommer til at gå ud over, siger Bent Gravesen fra Silkeborg.