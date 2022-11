Nick bliver i byrådet - Thomas gør ikke

Og det arbejde har han tænkt sig at fortsætte med, selvom der nu også bliver ture til hovedstaden.

- Der er tradition for i DF, at hvis vi sidder i byråd, inden vi bliver valgt ind i Folketinget, så bliver vi i byrådet. Det skal jeg også i det her tilfælde, siger han.

Han mener, at det godt kan lade sig gøre både at arbejde for de, der har stemt personligt på ham til folketingsvalg såvel som dem, der satte krydset ved ham til kommunalvalget sidste år på samme tid. Der er dog et lille forbehold.

- Hvis der kommer perioder med svære forhandlinger i Folketinget, så tager jeg orlov fra byrådsarbejdet i den tid. Vi har heldigvis dygtige suppleanter, siger han.

Træder ud

For Thomas Monberg (S) i Horsens er historien en anden.