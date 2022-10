Moderaterne vil ”firmatisere” folkeskolen: - Ualmindeligt usympatisk

Allerede en mulighed

Claus Hjortdal forklarer desuden, at det allerede, efter en lovændring for nogle år siden, blev muligt for skolerne at få en mere professionel bestyrelse, da det blev tilladt for bestyrelserne at have to medlemmer, som ikke er forældre.

Og det kan i og for sig være en god ide og løsning på nogle skoler.

- Det kan være en ganske god ide. Det synes jeg, man lokalt på skolerne skal finde ud af. Det kommer an på om det skal være strategisk eller hand on, siger formanden.



- Det kræver noget, for det betyder, at møderne trækkes væk fra 4.b og bliver mere overordnet. Nogle skoler har haft stor glæde af det.

Venstres Troels Lund Poulsen køber heller ikke den Moderates ide.

- Jeg tror ikke, der er brug for firmatisering i forhold til folkeskolen. Jeg forstår godt det, Tobias efterspørger, nemlig at der kommer forskellige kompetencer ind. Men jeg synes, at vi skal forlange, at vores kommunalpolitikere vil følge med i og gider interessere sig for det, siger han.