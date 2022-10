Mia er træt af personfnidder og taktik: - Politikerne skal finde langsigtede løsninger

Men selvom valget blev udskrevet en del måneder tidligere, end Mia Nybo havde forventet, stiller hun sig målbevidst og formulerer med en dyb indånding sit politiske budskab.

Ikke til borgerne, men til sine nye kolleger inden for politikkens mure.

- For at vi kan løse udfordringer indenfor klimaet eller velfærdssystemet, er vi nødt til at lave langsigtede planer, siger hun og fortsætter:

- For det er ikke noget, vi kan løse inden for de næste fire år alligevel - og det er heller ikke noget, vi skal gå og bilde vælgerne ind, at vi kan.

I stedet skyder Mia Nybo på, at store ændringer i samfundet vil kræve omstillinger, der nærmere vil slå igennem om 10-12 år.

Blår i øjnene

Med næsen begravet i historiebøger under sit studie på både Aalborg- og Aarhus Universitet har Mia Nybo indset en sammenhæng. En sammenhæng mellem de store samfundsmæssige ændringer, der er sket i verdenhistorien og den tid, det har taget at få implementeret dem i samfundet.

- Jeg har fået denne her fornemmelse af, at forandringer tager tid, siger hun eftertænksomt og fortsætter:

- Så når vi tror, at vi kan gå ud at gøre noget i dag, som kan være forbedret om et år, er egentligt bare at stikke vælgerne blår i øjnene.

Mia Nybo uddyber, at alle de nemme løsninger allerede er opfundet i forbindelse med skabelsen af vores velfærdssamfund, men at vi nu skal ind at fikse alle de revner, der siden hen er fundet.