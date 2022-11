Lykkelig kroejer i Folketinget: - Det er fuldstændig vanvittigt

Mens mange kendte ansigter er røget ud af Folketinget, er en række nye blevet valgt ind.

En af dem, der for første gang i sit liv har fået en stol i folketingssalen, er 59-årige kroejer Peter Have fra Låsby.

Han har ikke været medlem af et politisk parti før, men han slog til, da Lars Løkke Rasmussen stiftede Det Politiske Mødested og senere partiet Moderaterne.

- Det er helt vildt fantastisk. Jeg har gået med følelserne uden på tøjet hele dagen i dag, mens de personlige stemmer blev talt op, og konstant trykket 'opdater' på min telefon. Jeg er vildt beæret over, at jeg er blevet valgt ind, siger Peter Have.

Han har endnu ikke nået at fejre valget, men han har en flaske champagne på køl til i aften, som han regner med at skulle dele med sin kæreste.

- Jeg glæder mig allermest til at skrive under på Grundloven og det sus, det kommer til at give. At mærke stemningen og få lov til at stå der i folketingssalen som en ud af 179. Det er vildt, at jeg som kroejer får lov til det, siger han.