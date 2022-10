Løgner, idiot, psykopat: Anna blev chokeret over tonen i 'voksenpolitik'

Anna Thusgård Rørstrøm håber på, at den gode tone politikerne imellem vil smitte af på de almindelige borgere og opfordre dem til også at holde tonen pæn på de sociale medier.

- Det er ikke, fordi jeg ikke synes, der sker nok handling på Christiansborg og andre steder. Men jeg tror, at hvis der bliver talt ordentligt, vil vi kunne få flere ind i debatten, siger hun og fortsætter:

- Og det er sindssygt vigtigt, hvis vi skal kunne udvikle fremtidens bæredygtige løsninger, at alle har et say.

Denne artikel er en del af en serie, hvor TV2 ØSTJYLLAND under valgkampen laver et portræt af i alt 14 kandidater – én fra hvert parti. Vi forsøger at få svarene på, hvem de er, og hvad de kæmper for.



