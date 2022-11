Karin tog usædvanligt valg og bragede ind i Folketinget

DF'eren har tidligere været opstillet til valg. Her er han blev mødt af folks skepsis over valgplakaterne.

- Ved sidste års kommunalvalg var der rigtig mange, der kom hen til mig og spurgte, om vi ikke snart ville droppe de grimme valgplakater. Der er mange, der ikke gider se på dem, siger DF'eren.

De to andre kandidater har begge forsøgt at gøre sig synlige på andre måder. De har skrevet debatindlæg, været aktive på sociale medier og været på gaden for at møde vælgerne.

Karin Liltorp har i valgkampen brugt én valgplakat, som hun har fået monteret på et stativ, som hun trækker rundt med sin cykel.