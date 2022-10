Kan det virkelig passe: Kan man stille op i Østjylland uden at være herfra?

Som folketingskandidat bestemmer man selv, hvor man stiller op. Også selvom man ikke har nogen direkte tilknytning til det sted, man er opstillet. To politikere fra Østjylland frygter, at det betyder, at der går mere taktik end politik i den hos folketingskandidaterne.

Hun er født i Aarhus, bor i dag i Aarhus, studerer og arbejder i Aarhus. Og så stiller hun op i Østjyllands Storkreds. Anna Thusgård (S) kan ikke forstå, hvorfor der ikke findes nogen regler for, hvor i landet kandidaterne er repræsenteret på stemmesedlen.

- Jeg synes, det er en interessant diskussion. Valgkredsene er jo til for at sikre, at vi har en geografisk repræsentation i Folketinget, og jeg kan godt frygte, at det kommer til at gå ud over repræsentationen og de lokale hensyn, siger Anne Thusgård til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er ikke selv fra Østjylland, han er ikke født eller opvokset her. Han kommer fra Thy, men bor i Lystrup og har studeret i Aarhus. Jakob Søgaard Clausen, løsgænger i Aarhus Byråd, stiller ikke op til folketingsvalget i år, men gjorde det ved sidste valg i 2019. Han er også bekymret for det faktum, at man som folketingskandidat kan stille op i en landsdel, man ingen tilknytning har til.