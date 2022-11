Kæmpe opgave: Her ruller stemmesedlerne ud

Det er valgdag, og i de tidlige morgentimer var der masser af aktivitet i en kælder under Dokk1.

Her stod 16 varevogne pakket og klar. Indholdet: Alle stemmesedler til de aarhusianske borgere.

- Det er alle stemmesedler til de 49 valgsteder. De blev pakket i går, fortæller Simone Bech, logistikkoordinator for valgsekretariatet i Aarhus.

Stor opgave

De 16 rullende biler, som hver er besat med to personer, er kulminationen på et stort arbejde hen over weekenden og mandag.

- Det er en kæmpestor opgave. Det er den største opgave på tværs af magistraterne i kommunen, forklarer Simone Bech.

Mange af hjælperne tidligt tirsdag morgen er teamansatte på biblioteket. Når de ruller ind på valgstederne, slutter opgaven. Her vil der være folk til at tage imod de mange stemmesedler.