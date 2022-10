K vil opløse flere bander og hæve straffen for vold markant

De Konservative spiller nu ud med 17 forslag på retsområdet, der blandt andet sigter efter at slå hårdt ned på bander.

I udspillet, der har fået navnet "Lov og orden", vil partiet stramme knivloven, forsøge at opløse flere bander, som det er sket med Loyal To Familia, og så skal straffen for vold og voldtægt hæves med minimum 50 procent.

Er man tidligere dømt for vold eller voldtægt, skal straffen være dobbelt så høj som nu, hedder det i udspillet.

- Straffen for kriminalitet skal være høj og konsekvent. Kriminelle skal føle, at deres handlinger har en klar og mærkbar konsekvens.

- Samtidig er det et mål i sig selv, at personer, der har begået grove forbrydelser, sidder bag lås og slå og dermed er afholdt fra at begå ny kriminalitet. Det handler om retfærdighed – særligt for ofrene, skriver De Konservative i udspillet.

Vanvidskørsel skal straffes hårdere

De Konservative foreslår også, at vanvidskørsel skal straffes hårdere. Vanvidskørsel begået af udlændinge skal, mener partiet, medføre udvisning fra Danmark i minimum et år.

Partiet ønsker en særlig straffeparagraf om drugging, samtidig med at en arbejdsgruppe skal komme med anbefalinger til, hvordan man forebygger, efterforsker og straffer drugging.

- Vi ser, at det er en virkelig stigende tendens. Tallet for de sidste fire år er faktisk firdoblet for personer, der anmelder drugging, siger Britt Bager, retsordfører for De Konservative, til TV 2