Isabella bliver kritiseret for at være gravid og kandidat

Den konservative kandidat er gravid i syvende måned, men det stopper hende ikke fra at gå fuldtonet ind i kampen for at hente stemmer til sig selv og sit parti.

Det er dog ikke alle, der er imponeret af, at hun knokler for at blive valgt ind i Folketinget.

- Det er virkelig kommet bag på mig, hvor mange mennesker, der åbenbart mener, at fordi livmoderen er ved at gro et barn, så kan hjernen ikke tænke politik, siger Isabella Arendt til TV2 ØSTJYLLAND, da vi møder hende på gaden i Ebeltoft.



På de sociale medier får hun hårde kommentarer for sit valg. Blandt andet skriver brugere:

Man møder heller ikke op til en jobsamtale som gravid, der er ingen firmaer, der vil belastes af det

Jeg kommer i tanke om Egon Olsen. Alt er timet og tilrettelagt, lige til at gå til, det ville en barselsorlov med høj løn også være.

Anklages for at være dyr