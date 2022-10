Ingen gider være valgfrivillige: Nu satses der på de unge

Og i forhold til den seneste folkeafstemning skal der findes 70 ekstra frivillige.



- Den her gang har vi 14 partier, der stiller op, og det vil sige, at vi skal have alle stemmesedlerne delt op, som for det første er meget større, og de skal deles op i 14 bunker. Så det er et meget større arbejde at tælle op om aftenen, fortæller Lejf Rattenborg Bøgedal, der er valgchef i Silkeborg Kommune.

Svært at finde frivillige

Siden Lejf Rattenborg Bøgedal for over 20 år siden startede som valgsekretær, er udfordringen med at finde frivillige kun blevet større.



- Det er klart blevet sværere at skaffe dem. Det er ligesom om, at engagementet ikke er lige så stort i at gå ind og hjælpe. Og mange af de folk, som vi har, der hjælper os, det er modne folk, det er pensionister. Det er folk, som er kommet op i årene, siger han.