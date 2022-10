I dag sker det: Her er reglerne, partierne skal overholde

Selvom vi er i 2022, og langt de fleste af os er på Facebook, Twitter eller Instagram flere timer hver dag, er valgplakater stadig en afgørende del af politikernes valgkampe.

Derfor valfarter kandidater og frivillige lørdag ud på gaderne for at sætte valgplakater op i lygtepæle, på broer og hvor de ellers kan komme til det.

Nogle synes, det er for meget, mens andre synes, det er en festlig del af demokratiet. Hvis du er typen, der får din indre politibetjent vækket af at se på de mange plakater i bybilledet, skal du læse med her.