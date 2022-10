Forsvarsplaner for milliarder kan blive gevinst for Østjylland

Forsvarsministeriet har lagt i kakkelovnen til, at der skal investeres 40 milliarder kroner i at forstærke det danske søværn.

De skal blandt andet ligge i nyanskaffelser, og det kan komme en række østjyske virksomheder til gavn. En del af den investering skal nemlig produceres i Danmark.

Blandt dem er OSK-Shiptech i Aarhus, der har lang erfaring med at levere designs til det danske søværn.

- Det giver jo en mulighed for, at vi kan ansætte ekstra medarbejdere og dermed fremme den danske maritimindustri, siger OSK-Shiptechs administrerende direktør, Jacob Høgh Thygesen.

Danske kompetencer skal udnyttes

Og politikere fra den øverste hylde havde da også fået øjnene op for industrien og lagde vejen forbi et af Hjemmeværnets fartøjer i Aarhus Havn i valgkampen for at diskutere de maritime industri.

- Når vi laver så store milliardinvesteringer i anlæg, det kan være skibe eller andre ting, skal vi udnytte de kompetencer, vi har i Danmark, siger Troels Lund Poulsen (V).