Folketingskandidat kæmpede som barn med syg forælder: - Jeg var ensom og ingen spurgte ind til det

Men Charlotte Mølbæk håber, at hun ved at tage bladet fra munden kan være med til at bryde tabuet om at tale om psykisk sygdom.

- Jeg ved godt, at når jeg er på tv, kan jeg stå og se smart ud, have lagt noget ekstra make up og se ud som om, jeg har styr på det hele, siger hun med et grin.

- Men der er faktisk et helt almindeligt menneske bag ved, der bøvler med livet og har sit eget at slås med.

Hun mener, at det er vigtigt, at der er let tilgængelig adgang til psykiatrien til børn og unge. Men også at lærere får en viden om, hvordan man håndterer sådanne slags, når de bliver informeret om, hvad barnet kæmper med på hjemmefronten.