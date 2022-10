Ét sted har De Konservative sat sig på det hele

Derfor var hun ude allerede i foråret for at sikre sig pladsen i vandrehallen, som tusindvis af mennesker dagligt går igennem, når de skal til og fra banegården og Bruuns Galleri.

En dyr omgang

Mona Juul fik pladsen, men prisen for hele herligheden var så høj, at hun måtte have flere med i finansieringen.

- Det er jo ikke billigt, så jeg tog fat i Marcus (Knuth, red.) og partiet, og på den måde blev det et fælles konservativt projekt, fortæller spidskandidaten.

Socialdemokratiet har tidligere købt pladsen i vandrehallen i forbindelse med både kommunalvalg og folketingsvalg, men denne gang er de gået andre veje.

- Vi under helt bestemt Mona Juul banneret denne gang. Vi har prioriteret vores kræfter andre steder i denne valgkamp, siger Jesper Kjeldsen, der er kampagnerådgiver for Nicolai Wammen.