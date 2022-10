EL vil droppe historiens dyreste projekt

Det største anlægsprojekt i Aarhus' historie skal skrottes.

I hvert fald hvis det står til Enhedslistens folketingskandidat Anne Hegelund.

- Det er en rigtig dårlig ide at prioritere at bruge vores skattepenge på beton og asfalt og de kæmpestore infrastrukturprojekter. Vi skulle hellere bruge dem på grøn omstilling. Og lige nu er det vigtigt, at folk har råd til at tage kollektiv trafik, siger Anne Hegelund.



Derfor vil hun i stedet have, at pengene skal bruges på billigere tog- og busbilletter.