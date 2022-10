Ekspert afviser DF-påstande: 'Oplagt ikke rigtigt'

Jacob Nielsen Arendt fra Rockwool Fonden savner, at tallene bliver specificeret mere, så man konkret kan se hvilke grupper og tal, der er tale om.

- Der er mange måder at afgrænse det på, så derfor er det vigtigt at være præcis. Er det voksne i den arbejdsdygtige alder, vi snakker om? Hvis man kigger på dén gruppe, er der omkring 39 procent af danskerne, der er på en eller anden form for offentlig ydelse.

- Det kan vi indsnævre igen ved eksempelvis at tage folk, der er i uddannelse, fra. Den procentsats er ikke meget anderledes, end man ser hos indvandrere fra ikke-vestlige lande - og den er endda lidt lavere for indvandrere fra vestlige lande, siger Jacob Nielsen Arendt.

Efter publiceringen af videoen på Facebook torsdag den 27. oktober bad flere brugere om en forklaring på de tal, han nævnte. TV2 ØSTJYLLAND tog derfor kontakt til Nick Zimmermann for at få redegjort for tallene.

Han begyndte herefter at lægge et link ind i kommentarsporet til en 167 sider lang rapport fra Danmarks Statistik - uden at forklare hvor han fandt belæg for sine tal.