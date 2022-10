Eks-DF'ere fører valgkamp for Støjberg

Martin Frausing er den senest frafaldne af de tre, efter at han i september sagde stop efter mere end 25 år i Dansk Folkeparti. DF er dermed nede på bare tre byrådsmedlemmer i de østjyske kommuner.



Det skyldtes blandt andet Jakob Søgaard Clausens beslutning om at træde ud af partiet og blive løsgænger i Aarhus Byråd. Den 28-årig nyvalgte DF'er kunne ikke længere forsvare partiet efter det markante frafald af centrale figurer.

Men nu har han igen fundet et parti at kæmpe for - i det mindste til folketingsvalget.

- Det vigtigste for mig er, at de får et godt valg, og vi får et borgerligt flertal - så må vi se, hvad der sker derefter, siger han.

I Støjberg-jakke