Der er flere kvinder på stemmesedlen - for Louise gør det ingen forskel

I ingen af storkredsene når andelen af kvindelige kandidater op over 50 procent. Ifølge Louise Brown kan det lavere antal kvinder skyldes andre prioriteter.



- Jeg tror, det handler om, at kvinder generelt og biologisk set ønsker noget andet end en karriere, der er fremadstormende og gang i, og det synes jeg også, vi skal respektere, siger hun.



Inspirerer andre kvinder

De radikales Katrine Robsøe mener ikke, at man kan forklare kønsforskellene med forskellige karrieremål. Men hun håber, at det, at der nu er flere kvinder, kan give nogle en at spejle sig i.

- Køn vægter selvfølgelig ikke højere end politik, men det er vigtigt, at vi i alle partierne får flere som Louise og alle de andre dygtige kvinder med på stemmesedlen, så man kan sætte kryds ved deres navn, siger Katrine Robsøe.

Det har ikke været noget, Louise Brown selv har skelet til, når hun har sat sit kryds.

- Det er sikkert vigtigt for nogle at se deres køn repræsenteret på stemmesedlen og i Folketinget, men for mig har det aldrig været det afgørende, når jeg skulle sætte min stemme. Det har handlet om evnerne og tilliden til det her menneske. Men jeg er da glad for, hvis der er nogle, der kan identificere sig med mig og det, jeg står for, siger hun.