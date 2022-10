Debut som formand: - Angstprovokerende og spændende

Han har prøvet det før. Flere gange endda. Men alligevel er folketingsvalget denne gang ekstra specielt for Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Det betyder, at jeg kommer til at være meget rundt i hele landet. De seneste par gange har jeg jo kun været i Aarhus hele valgkampen, men nu skal jeg være over det hele. Det er selvfølgelig både angstprovokerende men også spændende, siger Jakob Ellemann-Jensen, der er opstillet her i Østjyllands Storkreds.