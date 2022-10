Daniel dropper valgplakater: Moralsk forkert, når folk må gå fra hus og hjem

Når alle hans politikerkolleger og deres frivillige løber rundt for at finde de bedste pladser lørdag, slapper Daniel Aage Holm af.

Han skal måske ud at se nogle af de andre have travlt, men hans eget ansigt kommer ikke op at hænge i denne valgkamp.

Daniel Aage Holm stiller op for Dansk Folkeparti i Skanderborg-kredsen. Der er flere årsager til hans beslutning, men den historisk høje inflation og energikrisen spiller en stor rolle.

- Jeg synes virkelig ikke, at det er moralsk korrekt at bruge tusindvis af kroner på plakater, der hænger i tre uger, når folk vitterligt må gå fra hus og hjem, fordi de ikke kan betale deres regninger, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Valgplakater gav ikke pote