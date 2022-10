Coronaen sendte Henrik hjem til sin nyfødte datter - det åbnede hans øjne

Henrik Rejnholt Andersen anerkender, at det er positivt, at de nuværende barselsregler giver begge forældre mulighed for at holde 11 ugers barsel.

Han mener dog at det er problematisk, at hvis ikke faren har mulighed for at holde barsel, frafalder hans del af barslen, da den ikke kan overdrages til moren.

- Indtil videre har det være økonomien, der har afgjort, om far holder barsel. Men den nye barselsordning gør, at hvis ikke far holder barsel, så falder de to måneder væk, siger han.

Og det er netop her, at Henrik Rejnholt Andersen mener, at der bør kigges på barselsreglerne igen.