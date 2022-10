Charlotte Green vil rydde ud på kontorerne

Hun peger på, at der bør være en særlig afdeling, der tager sig af de hjemløse, da hospitalerne slet ikke er indretter til at tage sig af dem.

- Man er nødt til at indrette det her på de menneskers præmisser, for man kan ikke møde folk, medmindre man sætter sig ind og forholder sig til deres situation, siger hun.

Op af kontorstolen

Foruden ønsket om et særligt fokus på, at man i sundhedsvæsnet bør have de rette midler til at kunne hjælpe landets hjemløse, mener hun også, at der skal ryddes ud i kontorerne.

- Der er masser af mennesker, der skriver ting til det offentlige politiske system, beregner tal eller laver andre kommunikationsopgaver. Det tænker jeg, at vi bliver nødt til at skære ned på, hvis vi vil have flere folk ud at tage sig af borgerne.