Alex Vanopslagh indrømmer endnu et regelbrud i betændt boligsag

- Det nye i det her er, at han ikke bare har brudt reglerne, efter at han fik den gratis folketingslejlighed. Det ser ud til, at han også har givet forkerte oplysninger for at få den, siger Bente Hagelund, jurist med ekspertise i offentlig ret og rektor ved Folkeuniversitetet.



Oplysninger, som Information er kommet i besiddelse af, viser, at Alex Vanopslagh stadig havde sin gamle bolig i København, da han overtog den gratis medlemsbolig. Og at indflytningen i den gratis lejlighed skete på et tidligere tidspunkt, end hvad partiformanden hidtil har givet indtryk af, skriver Information.