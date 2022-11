230.000 stemmer: Lene får næppe meget søvn i nat

Det er en helt speciel arbejdsdag, Lene Hartig Danielsen er mødt ind til.

Hun er nemlig chef for borgerservice og valgsekretariatet i Aarhus Kommune og står for, at afviklingen af valgdagen forløber glidende på de 49 valgsteder i kommunen.

- Det er et kæmpestort samarbejdsprojekt mellem rigtig mange medarbejdere i Aarhus kommune. Vi er lige knap 700 medarbejdere, der har en eller anden rolle her i det her stykke arbejde, og så er der selvfølgelig også de mange frivillige, siger Lene Hartig Danielsen.