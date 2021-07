Youtuberen Albert Dyrlund er død

Et italiensk medie beskriver desuden den tragiske ulykke. Her fremgår det, at en redningshelikopter blev tilkaldt, men hans liv stod ikke til at redde.

Kendt blandt unge

Albert Dyrlund er de seneste år blevet et kendt navn særligt blandt unge i Danmark. På Instagram har han 224.000 følgere og på YouTube 168.000.

Han har udgivet flere sange på sin YouTube, og i 2018 spillede han hovedrollen i filmen "Team Albert". Filmen fik Robert Publikumspris ved filmprisuddelingen i 2019.

Derudover har han medvirket i TV2 ØSTJYLLAND's Youtube-serie 'GG Horsens'.

De seneste år har Albert Dyrlund ændret sin stil markant og har tiltrukket sig opmærksom gennem sine videoer, hvor han blandt andet har klippet sit lange hår af, rørt ved hundelort og slikket på skovsnegle.

Hans forklaring var, at han ønskede en mere voksen målgruppe frem for de meget unge følgere, han ellers havde.

Østjysk ven kondolerer på Instagram

Kort efter nyheden om hans død har ramt medierne, strømmer det ind med kommentarer på Albert Dyrluns sociale medier.

Han seneste billede har knap 3000 kommentarer. Mange af dem med beskeden "Hvil i fred".

Det er hilsner fra både fans og kendte danskere.

Blandt andet fra den østjyske Youtuber Alexander Husum fra Randers, som på en story på Instagram kondolerer og sender varme tanker til Albert Dyrlunds familie.

- Det her er det mest triste. Albert var en ven med et hjerte af guld og humor, der sparkede røv. Hvil i fred min ven. Som jeg så tit skrev til dig, så har jeg så meget respekt for dig, skriver han.

- Det er den eneste forside, du ikke fortjente min ven. Du var nået langt.