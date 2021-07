Weekenden starter meget våd

Fredag kan slutte meget våd

Landet bliver delt op i to fredag.

I den vestlige del af landet er luftmassen mest ustabil. Her kan kraftige tordenbyger opstå i løbet af fredagen og endnu engang ende ud i lokale skybrud, som lokalt kan resultere i mere end 15 millimeter nedbør.

Over de østlige egne starter fredagen mest tør, men dog med spredte byger. Et lavtryk over Polen ligger imidlertid på lur og kan sørge for en meget våd start på weekenden.

Lige nu er det især Bornholm, der står for skud, men prognoserne har været uenige om, hvilken bane lavtrykket tager. Bliver banen mere vestlig, kan Sjælland også slutte gråt og vådt.

Lige nu står Bornholm til at få over 10 millimeter regn, inden fredagen er omme.