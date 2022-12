Webshop undgår konkurs

Den danske webshop Pixizoo er blevet reddet på målstregen.

Tirsdag skrev TV 2, at selskabet var gået konkurs, men nu har en investorgruppe med flere tidligere ejere i front opkøbt Pixizoos webshop, varelager og brand. Det skriver Finans.

Pixizoo har siden 2014 solgt blandt andet børnetøj, legetøj og babyudstyr.

I forbindelse med konkursen blev partner og advokat i Bech Bruun Søren Christensen Volder indsat som kurator.

Han fortalte tirsdag, at der havde været flere henvendelser om opkøb af virksomheden, og onsdag er der så skrevet under.

- Vi har fået det beløb for virksomheden, som uafhængige vurderingsmænd har vurderet, at aktiverne var værd, siger han til Finans.

Vil give kunder en god oplevelse

Pixizoos kunder er ligesom virksomheden også blevet reddet fra at risikere tab. Forbrugerrådet Tænk fortæller, at kunderne normalt står bagerst i køen til at få penge tilbage, hvis de eksempelvis har betalt for varer, de ikke har modtaget.

Det gør de, fordi kreditorer, der har mange penge ude at stå, typisk får deres penge først, når et konkursbo skal gøres op.

Sådan lyder det fra chefjurist i forbrugerrådet Anette Høyrup.

- Det er som kunde meget svært at have noget til gode i en virksomhed, der er gået konkurs, sagde hun til TV 2.

Jesper Mark, der er en af de tre stiftere, og som nu skal stå i spidsen for firmaet, fortæller i en pressemeddelelse, at "det vigtigste lige nu er at give Pixizoos kunder så god en oplevelse som muligt".

I pressemeddelelsen forsikrer han, at de kunder, der endnu ikke har modtaget deres pakker, heller ikke er blevet trukket penge for varen.

- Alle kunder får direkte besked, og vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe alle kunder bedst muligt, fortæller Jesper Mark i pressemeddelelsen.

Pixizoo har hjemme i Skejby i Aarhus.