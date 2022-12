Voldsom kulde på vej fra Arktis

Det betyder koldere vejr i det meste af Europa, som kan sende energipriserne yderligere op.

Herhjemme er december kommet ganske køligt ud af starthullerne.

Middeltemperaturen for den første tredjedel af måneden lyder på 1 grad, hvilket er næsten 2 grader under det normale. I perioder har det resulteret i kraftige snefald og tocifrede frostgrader.

Men det er ikke bare i Danmark, at vinteren har meldt sin ankomst. Det har den såmænd i store del af det nordlige og vestlige Europa.



Et igangværende kuldefrembrud er oven i købet ved at intensivere vinteren, og over de næste par dage forventes det meste af Europa at have det koldere end normalt.

Masser af kold luft