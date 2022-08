Visse betalingskort, mobilbanker, netbanker og pengeautomater er nede

- Så vi arbejder på højtryk og beklager generne mange gange, siger Jens Møller Nielsen, der er kommunikationschef i BEC.

Kunder i for eksempel Nykredit Bank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank og Handelsbanken er nogle af dem, der er omfattet af driftsudfaldet. På BECs hjemmeside er der en liste over pengeinstitutter, der ikke fungerer søndag morgen.

En planlagt genstart

Fejlen er opstået i forbindelse med en planlagt genstart natten til søndag. Systemerne skulle have været oppe at køre klokken 6 søndag morgen, men der opstod altså en fejl, som gjorde, at det ikke er lykkes.