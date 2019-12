Vinterhalvårets hidtil kraftigste blæsevejr har ramt Danmark

Vi befinder os i en blæsende periode, hvor flere lavtryk har resulteret i kraftig vind fra flere forskellige retninger. Seneste kraftige blæsevejr har ramt Danmark tirsdag aften og natten til onsdag, hvor det har rusket godt og grundigt i trækroner og tagrygge.

SÅDAN BENÆVNES VINDSTYRKEN I Danmark benyttes vindbetegnelser i henhold til den internationale Beaufort-skala. Orkan: >32,6 m/s

Stærk storm: 28,5-32,6 m/s

Storm: 24,5-28,4 m/s

Stormende kuling: 20,8-24,4 m/s

Hård kuling: 17,2-20,7 m/s

Kuling: 13,9-17,1 m/s

Hård vind: 10,8-13,8 m/s

Frisk vind: 8,0-10,7 m/s

Jævn vind: 5,5-7,9 m/s

Let vind: 3,4-5,4 m/s

Svag vind: 1,6-3,3 m/s

Næsten stille: 0,3-1,5 m/s

Stille: <0,3 m/s Se mere

Mest blæsende har det været ved Skagen i Nordjylland, hvor middelvinden sent tirsdag aften nåede stormende kuling med 23,3 meter per sekund, mens vinden blæste fra nærmest stik syd.

Samme sted nåede vindstødene storm med 28,3 meter per sekund - og kun 0,2 meter per sekund under grænsen for stærk storm, som begynder ved 28,5 meter per sekund.

Læs også Tre personer faldet i vandet fra gangbro til turbåd

Yderligere fem stationer har målt vindstød af stormstyrke i aftenens og nattens løb, mens der også ved vindudsatte Røsnæs på Vestsjælland er blevet målt middelvind af stormende kuling.

Den kraftige blæst, som blæser på tværs af de store broer, har medført, at kørsel med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen har været frarådt en stor del af natten, ligesom der også er advarsel for kørsel med vindfølsomme køretøjer på Øresundsbroen frem til klokken 9.

Vindstød af stormstyrke fra tirsdag aften og frem til mandag morgen. Foto: TV2 Grafik

Kraftigste blæsevejr siden marts

Når vi ser på middelvinden, skal vi tilbage til 15. marts år for senest at finde et kraftigere blæsevejr. Den dag, blev der målt fuld storm på Røsnæs - og storm for første gang i otte år i marts.

Ser vi på vindstødene, så skal vi kun ét døgn tilbage for at finde kraftigere vindstød. I Thyborøn blev der søndag aften målt vindstød af stærk storm med 28,6 meter per sekund.

Det højeste vindstød siden marts blev målt 17. september, hvor vindstødene nåede 29,8 meter per sekund ved Nakkehoved i Nordsjælland.

Læs også Forælder til barn i omstridt institution: - Har mistet tilliden til kommunen

Samme lavtryk som giver sneorkan på Island

Det kraftige blæsevejr skyldes et meget dybt (kraftigt) lavtryk mellem Island og Færøerne, og det er samme lavtryk, der giver sneorkan på Island.

Da vinden blæser mod uret omkring et lavtryk, vil de opleve nordenvind, mens vi øst for lavtrykket vil opleve vinde fra sydlige retninger.

Læs også Mere uro om skandaleramt børnehave: Nu kræver politikere direktør fyret