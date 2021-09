Vinteren kommer tættere på

Selvom det fine vejr her i starten af september har fået mange til at hoppe i shorts og korte ærmer, rykker vinteren tættere på rent geografisk.

Torsdag nåede temperaturen helt op på 24,9 grader herhjemme, og dermed var vi lige på randen af en meteorologisk sommerdag, men vi skal ikke rejse langt, før billedet ser helt anderledes ud.

Lige uden for det relativt varme bælte, der ligger hen over os og det sydvestlige Europa, ligger det kolde vejr nu for alvor og lurer.